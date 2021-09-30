Криштиану Роналду опубликовал пост после победного гола на 95-й минуте в матче ЛЧ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост после своего победного гола на 95-й минуте в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:1).
«Дааа», — написал Роналду и добавил эмодзи.
Фото: «Инстаграм» Криштиану Роналду
«Манчестер Юнайтед» набрал три очка в двух матчах и находится на третьем месте в группе F. «Вильярреал» (1) располагается на четвёртой позиции. В третьем туре команда Уле-Гуннара Сульшера примет итальянскую «Аталанту», а «Вильярреал» на выезде встретится со швейцарским «Янг Бойз». Игры состоятся 20 октября.
В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место.
Видео гола Криштиану Роналду в матче АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед»
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