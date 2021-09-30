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Суарес: Хави станет великим тренером «Барселоны», но надо ждать более подходящего момента

Суарес: Хави станет великим тренером «Барселоны», но надо ждать более подходящего момента
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Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес, ныне выступающий в составе мадридского «Атлетико», высказался на тему возможного назначения Хави на пост наставника сине-гранатовых.

«Я, как поклонник футбола и человек, который знает о достижениях Хави в роли футболиста «Барселоны», считаю, что сейчас не лучшее время для того, чтобы он принял команду. Хави достаточно умён, и он понимает нынешнее сложное положение «Барселоны». Он должен дождаться подходящего момента. У него есть друзья внутри клуба, с которыми придётся принимать решения, но теперь уже в роли тренера. И это будет сложно.

Я считаю Хави очень квалифицированным тренером. Возвращение на «Камп Ноу» в другом контексте и в более подходящий момент позволит ему стать великим тренером — таким же, каким игроком он являлся», — приводит слова Суареса издание Sport.es.

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