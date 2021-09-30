Арбитр Федотов: на Дзюбе в РПЛ такие пенальти ставят, а на Промесе с «Наполи» – нет

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением об эпизоде, который произошёл в концовке первого тайма матча 2-го тура Лиги Европы «Наполи» — «Спартак». В компенсированное время форвард «Спартака» Квинси Промес упал в чужой штрафной. Арбитр сперва назначил пенальти, но после просмотра видеоповтора изменил своё решение.
«По отменённому 11-метровому в ворота «Наполи» у меня есть вопросы к VAR. Они не могли вмешиваться в этот эпизод и советовать отменить 11-метровый удар в ворота «Наполи». Карасёв не вмешивался в эпизод с Дзюбой в матче с «Крыльями», так как главный арбитр, Мешков, сказал ему: было касание. А здесь VAR вмешался. Получается, что на Дзюбе в РПЛ такие пенальти ставят, а на Промесе с «Наполи» — нет. Что касается самого эпизода, то, конечно, такие 11-метровые назначать нельзя: Промес сам попал сопернику по ноге», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 30 сентября 2021
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