Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Реал Сосьедад» — «Монако». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов: на Дзюбе в РПЛ такие пенальти ставят, а на Промесе с «Наполи» – нет

Арбитр Федотов: на Дзюбе в РПЛ такие пенальти ставят, а на Промесе с «Наполи» – нет
Комментарии

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением об эпизоде, который произошёл в концовке первого тайма матча 2-го тура Лиги Европы «Наполи» — «Спартак». В компенсированное время форвард «Спартака» Квинси Промес упал в чужой штрафной. Арбитр сперва назначил пенальти, но после просмотра видеоповтора изменил своё решение.

«По отменённому 11-метровому в ворота «Наполи» у меня есть вопросы к VAR. Они не могли вмешиваться в этот эпизод и советовать отменить 11-метровый удар в ворота «Наполи». Карасёв не вмешивался в эпизод с Дзюбой в матче с «Крыльями», так как главный арбитр, Мешков, сказал ему: было касание. А здесь VAR вмешался. Получается, что на Дзюбе в РПЛ такие пенальти ставят, а на Промесе с «Наполи» — нет. Что касается самого эпизода, то, конечно, такие 11-метровые назначать нельзя: Промес сам попал сопернику по ноге», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Новость по теме
«Наполи» — «Спартак»: после просмотра VAR арбитр отменил пенальти в ворота хозяев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021