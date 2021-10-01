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Андрей Тихонов может стать главным тренером «Актобе»

Андрей Тихонов может стать главным тренером «Актобе»
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Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов может стать тренером «Актобе», сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

«Актобе» проявляет интерес к Андрею Тихонову. Руководству нравится философия этого тренера. Атакующий стиль Тихонова подходит красно-белым. Да, у них есть Владимир Муханов, который также является антагонистом атакующего стиля. Клуб очень внимательно следит за тем, как команда будет развиваться при Муханове. Вполне возможно, что в конце сезона произойдёт смена рулевого «Актобе», и основным кандидатом на этот пост является Андрей Тихонов», – цитирует Кожахмета Meta-ratings.kz со ссылкой на YouTube-канал BorodAbata.

По его словам, если даже «Астана» победит в чемпионате Казахстана, руководство клуба не продлит контракт с Тихоновым. Экс-футболист сборной России и «Спартака» возглавил «Астану» в октябре 2020 года.

Тихонов начал тренерскую карьеру в 2008 году, когда работал в «Крыльях Советов», после чего был в «Спартаке» и «Краснодаре». В 2016 году его назначили главным тренером «Енисея», а в 2017-м Андрей стал наставником «Крыльев Советов». Под его руководством команда вышла в Российскую Премьер-Лигу. В 2018 году специалист был отправлен в отставку.

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