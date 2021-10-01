«Я что, уже собираюсь на выход?» Куман резко ответил на вопрос журналиста

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о форварде Лионеле Месси, который летом покинул клуб и перешёл в «Пари Сен-Жермен».

«Какой лучший момент за всё время пребывания в Каталонии? Мне надо отвечать? Я что, уже собираюсь на выход? Лучший момент – подписание контракта с «Барселоной». Худший – уход Месси из клуба. Не знаю, чего сможет достичь следующий тренер. Мне теперь за него говорить? Если бы у меня был мешок с деньгами, Месси играл бы здесь. Я хочу позвать других футболистов, чтобы играть в доминирующем стиле», – приводит слова Кумана Marca.

Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.