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«Ланс» в большинстве одержал уверенную победу над «Реймсом»

«Ланс» в большинстве одержал уверенную победу над «Реймсом»
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Сегодня, 1 октября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Франции между «Лансом» и «Реймсом». Встреча прошла на стадионе «Феликс Болар» в Лансе (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

На 45-й минуте матча судья назначил пенальти в ворота гостей за фол французского защитника Уго Этиките. Сам футболист был удалён после просмотра VAR. Арно Калимуэндо реализовал одиннадцатиметровый удар. Уже на 52-й минуте Калимуэндо оформил дубль, установив итоговый счёт в матче. На этот раз в роли ассистента выступил Флоьян Сотока.

Главным арбитром матча был Бенуа Бастьен. Ему помогали ассистенты Хишам Закрани и Орельен Бертомье. Резервным судьёй был Бартоломеу Варела.

Франция - Лига 1. 9-й тур
01 октября 2021, пятница. 22:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
2 : 0
Реймс
Реймс
1:0 Калимуэндо – 45+1' (пен)   2:0 Калимуэндо – 52'
Удаления: нет / Экитике – 45'
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