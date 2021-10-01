«Ланс» в большинстве одержал уверенную победу над «Реймсом»

Сегодня, 1 октября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Франции между «Лансом» и «Реймсом». Встреча прошла на стадионе «Феликс Болар» в Лансе (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

На 45-й минуте матча судья назначил пенальти в ворота гостей за фол французского защитника Уго Этиките. Сам футболист был удалён после просмотра VAR. Арно Калимуэндо реализовал одиннадцатиметровый удар. Уже на 52-й минуте Калимуэндо оформил дубль, установив итоговый счёт в матче. На этот раз в роли ассистента выступил Флоьян Сотока.

Главным арбитром матча был Бенуа Бастьен. Ему помогали ассистенты Хишам Закрани и Орельен Бертомье. Резервным судьёй был Бартоломеу Варела.