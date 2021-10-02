Норманн: темп и уровень АПЛ выше, чем в чемпионате России. Всё гораздо профессиональнее

Бывший полузащитник «Ростова», а ныне игрок «Норвич Сити» Матиас Норманн рассказал о переходе в английский клуб и адаптации на новом месте.



«Для меня этот переход стал не только чем-то увлекательным и весёлым, но и тяжёлым. Начиная с тренировок и диет, влиться в команду было непросто. В матчах я почувствовал, что темп и уровень этой лиги выше, чем в России. За питаем серьёзно следят, есть много добавок, к которым я не привык. В общем, здесь всё гораздо профессиональнее», — приводит слова Норманна TV2.

Напомним, нынешним летом Норманн на правах аренды перешёл из «Ростова» в «Норвич». В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги норвежский полузащитник в 15 матчах в составе «Ростова» стал автором одного забитого мяча и одной голевой передачи. До перехода в «Ростов» в 2018 году Норманн выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион».

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