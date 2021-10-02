Зелимхан Бакаев вызван в сборную России
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев получил вызов в сборную России для подготовки к октябрьским матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командами Словакии (8 октября) и Словении (11 октября), сообщает пресс-служба российской национальной команды.
«Соответсвующий вызов уже оформлен и отправлен в московский клуб», — говорится в сообщении.
Напомним, сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H отборочного турнира ЧМ-2022, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место. Прямые путёвки в финальную стадию турнира получат победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах.
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