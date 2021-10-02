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«Рубин» — «Нижний Новгород»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ

«Рубин» — «Нижний Новгород»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Нижнего Новгорода» на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча на стадионе «Центральный» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Нижний Новгород».

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Нижегородов, Тальби, Костюков, Бакаев, Самошников, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Шатов, Игнатьев, Суриков, Кварацхелия, Игнатьев, Деспотович.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Могилевец, Шарипов, Берковский, Ткачук, Эннин.

Запасные: Синицын, Анисимов, Пенчиков, Масоэро, Сапета, Горбунов, Галаджан, Балай, Сулейманов, Косарев.

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