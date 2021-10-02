«Лидс Юнайтед» — «Уотфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 2 октября, состоится матч «Лидс Юнайтед» — «Уотфорд». Встреча 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс Юнайтед» — «Уотфорд».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Помогать ему будут ассистенты Даррен Кэнн и Дерек Итон. Резервный рефери — Майкл Солсбери.



«Уотфорд» в 6 матчах набрал 7 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс Юнайтед» (3) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», набравший 14 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».