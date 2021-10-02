Бензема: никогда не смогу сравнивать себя с Зиданом. Слишком сильно уважаю его

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема рассказал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом.



«Никогда не смогу сравнивать себя с Зизу и говорить о том, что нахожусь на одном уровне с ним. Я слишком сильно уважаю его и Роналду. Я могу лишь извлечь уроки из того, что они сделали. Мы очень хорошо ладим с Зиданом. Мы до сих пор общаемся, он всегда готов мне помочь. Но я никогда не скажу, что мы с Зиданом равнозначны, это немыслимо», — приводит слова Бензема L'Equipe.

Напомним, Бензема перешёл в мадридский «Реал» из «Лиона» в 2009 году. В нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 7 матчах чемпионата Испании, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.