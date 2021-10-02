Каррера: рад за Бакаева. Со временем он сможет стать лидером сборной России

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера выразил мнением, что полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев может стать лидером сборной России в будущем.



«Я рад за него! Со временем он сможет стать лидером национальной команды, ведь для этого у Зелимхана есть необходимые физические и технические качества. Он серьёзный профессионал и знает, чего хочет. Он отдаст все свои силы, чтобы получить статус лидера», — приводит слова Карреры Metaratings.



Сегодня, 2 октября, Бакаев получил вызов в сборную России для подготовки к октябрьским матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командами Словакии (8 октября) и Словении (11 октября). Напомним, сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H отборочного турнира ЧМ-2022, набрав 13 очков в шести матчах.

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