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Кюйт: за Грилиша заплатили в три раза больше его стоимости

Кюйт: за Грилиша заплатили в три раза больше его стоимости
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Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Дирк Кюйт раскритиковал стоимость игроков в английской Премьер-лиге, акцентировав своё внимание на трансфере Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити».

«Шумиха и успешность Премьер-лиги влияют на стоимость игроков. Просто посмотрите на их ценники в наши дни.

Джек Грилиш достался «Манчестер Сити» за € 117,5 млн. Это в три раза больше, чем он стоит на самом деле», — цитирует Кюйта Mirror.

Грилиш перешёл в «Манчестер Сити» нынешним летом из «Астон Виллы», воспитанником которой является. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до июня 2027 года.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги англичанин сыграл в шести матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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