«РБ Лейпциг» разгромил «Бохум» в матче Бундеслиги
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В Лейпциге состоялся матч 7-го тура Бундеслиги. «РБ Лейпциг» на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» принимал «Бохум».
Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Все три мяча «РБ Лейпциг» забил во втором тайме. На 69-й минуте Андре Силва открыл счёт. Уже через четыре минуты Кристофер Нкунку забил второй мяч. А на 78-й минуте Нкунку оформил дубль, установив окончательный счёт.
«РБ Лейпциг» набрал 10 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Бохум» занимает 17-е место, набрав четыре очка. Лидером Бундеслиги является «Бавария», набравшая 16 очков.
В следующем туре «Бохум» сыграет в гостях с клубом «Гройтер Фюрт». «РБ Лейпциг» в 8-м туре сыграет в гостях с «Фрайбургом».
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