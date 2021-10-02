«РБ Лейпциг» разгромил «Бохум» в матче Бундеслиги

В Лейпциге состоялся матч 7-го тура Бундеслиги. «РБ Лейпциг» на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» принимал «Бохум».

Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Все три мяча «РБ Лейпциг» забил во втором тайме. На 69-й минуте Андре Силва открыл счёт. Уже через четыре минуты Кристофер Нкунку забил второй мяч. А на 78-й минуте Нкунку оформил дубль, установив окончательный счёт.

«РБ Лейпциг» набрал 10 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Бохум» занимает 17-е место, набрав четыре очка. Лидером Бундеслиги является «Бавария», набравшая 16 очков.

В следующем туре «Бохум» сыграет в гостях с клубом «Гройтер Фюрт». «РБ Лейпциг» в 8-м туре сыграет в гостях с «Фрайбургом».