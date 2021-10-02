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«РБ Лейпциг» разгромил «Бохум» в матче Бундеслиги

«РБ Лейпциг» разгромил «Бохум» в матче Бундеслиги
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В Лейпциге состоялся матч 7-го тура Бундеслиги. «РБ Лейпциг» на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» принимал «Бохум».

Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Все три мяча «РБ Лейпциг» забил во втором тайме. На 69-й минуте Андре Силва открыл счёт. Уже через четыре минуты Кристофер Нкунку забил второй мяч. А на 78-й минуте Нкунку оформил дубль, установив окончательный счёт.

«РБ Лейпциг» набрал 10 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Бохум» занимает 17-е место, набрав четыре очка. Лидером Бундеслиги является «Бавария», набравшая 16 очков.

В следующем туре «Бохум» сыграет в гостях с клубом «Гройтер Фюрт». «РБ Лейпциг» в 8-м туре сыграет в гостях с «Фрайбургом».

Германия - Бундеслига. 7-й тур
02 октября 2021, суббота. 19:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
3 : 0
Бохум
Бохум
1:0 А. Силва – 69'   2:0 Нкунку – 73'   3:0 Нкунку – 78'
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