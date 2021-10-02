Сафонов: в матче с ЦСКА я отразил девять ударов? Честно говоря, бывало и сложнее

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).



«Я отразил девять ударов? Честно говоря, бывало и сложнее. Это была напряжённая игра, моменты были у обеих команд. Мне это понравилось. Была равная игра и счёт отчасти закономерный.



Наша оборона хорошо сыграла, ребята стелились под удары. Это не только моя награда. Игра на ноль — это заслуга всей обороны. Лично я сейчас чувствую сплочённость в обороне. Ребята настроены максимально не допустить гол в наши ворота. Только так можно идти к чемпионству», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:0.