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Сафонов: в матче с ЦСКА я отразил девять ударов? Честно говоря, бывало и сложнее

Сафонов: в матче с ЦСКА я отразил девять ударов? Честно говоря, бывало и сложнее
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

«Я отразил девять ударов? Честно говоря, бывало и сложнее. Это была напряжённая игра, моменты были у обеих команд. Мне это понравилось. Была равная игра и счёт отчасти закономерный.

Наша оборона хорошо сыграла, ребята стелились под удары. Это не только моя награда. Игра на ноль — это заслуга всей обороны. Лично я сейчас чувствую сплочённость в обороне. Ребята настроены максимально не допустить гол в наши ворота. Только так можно идти к чемпионству», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

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