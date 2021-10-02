«Интер» одержал волевую победу над «Сассуоло» и поднялся на второе место в Серии А

В матче 7-го тура итальянской Серии А «Интер» переиграл «Сассуоло». Встреча проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась со счётом 2:1.

На 22-й минуте первый гол забил форвард «Сассуоло» Доменико Берарди, который реализовал пенальти. На 58-й минуте нападающий «Интера» Эдин Джеко сравнял счёт, ему ассистировал полузащитник Иван Перишич. Спустя 20 минут нападающий Лаутаро Мартинес реализовал 11-метровый и вывел миланскую команду вперёд.

«Интер» в семи матчах набрал 17 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сассуоло» (7) находится на 13-м месте. Лидером соревнований является «Наполи», который набрал 18 очков в шести встречах.