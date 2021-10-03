«Челси» начал переговоры о продлении контракта с Чалобой

Лондонский «Челси» работает над продлением контракта со своим 22-летним футболистом Трево Чалобой до 2026 года. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, уже начаты переговоры с агентом игрока Фрэнком Тримболи. Контракт защитника истекает в 2023 году.

В нынешнем чемпионате Англии Чалоба провёл за «Челси» четыре матча (три – в основе) и забил два гола. Последний мяч Чалоба оформил в 7-м туре в домашней встрече с «Саутгемптоном». Лондонцы обыграли соперника со счётом 3:1 и вышли на первое место в турнирной таблице.

Чалоба является воспитанником «Челси», ранее футболист играл в арендах за «Ипсвич», «Хаддерсфилд» и «Лорьян». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 3,5 млн.