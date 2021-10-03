Страдавший от опухоли мозга итальянский вратарь скончался в возрасте 28 лет

Бывший голкипер итальянского футбольного клуба «Реджина» Даниэль Леоне ушёл из жизни в возрасте 28 лет. Об этом сообщил экс-одноклубник вратаря Кристиан Пуджони.

В 2014 году у Леоне была выявлена опухоль мозга, после чего он принял решение прервать профессиональную карьеру. Через год Леоне вернулся в футбол, однако в 2017 году у вратаря случился рецидив болезни. В августе этого года Леоне была сделана операция.

«Новости, которые ты никогда не хочешь услышать. Я всегда уважал твоё достоинство и стойкость. Я болел за тебя. После четырёх лет битвы тебя не стало. Пустота, которая осталась, огромна, и кто-то может подумать, что ты потерпел поражение в самой важной игре в жизни. Но ты победил. Ты победил, научив многих, как нужно бороться с реальными проблемами жизни. Счастливого последнего полёта», — написал Пуджони на своей странице в «Фейсбуке».