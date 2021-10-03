«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: Мане вывел хозяев вперёд

Сегодня, 3 октября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле проходит матч 7-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».
Счёт матча был открыт во втором тайме. На 59-й минуте встречи отличился Садио Мане, ему ассистировал Мохамед Салах.
Гол Мане в ворота «Манчестер Сити»:
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ему помогают ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Майк Дин.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».
Ливерпуль» набрал 14 очков в 6 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Манчестер Сити» (13) располагается на 6-м месте. Лидером соревнований является «Челси», набравший 16 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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