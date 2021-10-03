Салах прокомментировал свой гол в ворота «Манчестер Сити»

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал гол, который он забил в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».



«Я должен посмотреть его, чтобы понять, что произошло. Было бы ещё лучше, если бы мы выиграли игру, но что есть, то есть. Это хороший гол, но ничего особенного сказать не могу», — цитирует Салаха BBC.

Шикарный гол Салаха в ворота «Манчестер Сити»:

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» завершился вничью 2:2. За красных забили Мане и Салах, за «горожан» отличились Фоден и Де Брёйне.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Салах принял участие в семи матчах «Ливерпуля» (все в старте), забил шесть голов и отдал три результативные передачи.



После семи туров в чемпионате Англии «Ливерпуль» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 15 очками в активе.

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