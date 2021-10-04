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Голевая передача Луиса Адриано помогла «Палмейрасу» сыграть вничью с «Жувентуде»

Голевая передача Луиса Адриано помогла «Палмейрасу» сыграть вничью с «Жувентуде»
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В 23-м туре чемпионата Бразилии «Палмейрас» (Сан-Паулу) дома сыграл вничью с Жувентуде (Кашиас-ду-Сул). Счёт встречи – 1:1.

Первыми гол в матче забили гости, на 6-й минуте отличился Гильерме. Хозяева сумели сравнять счёт 29 минуте. Автором забитого мяча стал Данило, а голевой передачей отметился экс-игрок московского «Спартака» Луис Адриано.

Бразилия - Серия А. 23-й тур
04 октября 2021, понедельник. 00:15 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу
Окончен
1 : 1
Жувентуде
Кашиас-ду-Сул
0:1 Гильерме – 6'   1:1 Данило – 29'

В чемпионате страны«Палмейрас» располагается на второй строчке в турнирной таблице, отставая на 10 очков от «Атлетико Минейро». В нынешнем сезоне 34-летний Адриано принял участие в 11 матчах «Палмейраса» (семь – в основе), забил два гола и сделал две результативные передачи.

В конце сентября «Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, пройдя по сумме двух полуфинальных матчей «Атлетико Минейро», за который выступает экс-игрок «Зенита» Халк.

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