Голевая передача Луиса Адриано помогла «Палмейрасу» сыграть вничью с «Жувентуде»

В 23-м туре чемпионата Бразилии «Палмейрас» (Сан-Паулу) дома сыграл вничью с Жувентуде (Кашиас-ду-Сул). Счёт встречи – 1:1.
Первыми гол в матче забили гости, на 6-й минуте отличился Гильерме. Хозяева сумели сравнять счёт 29 минуте. Автором забитого мяча стал Данило, а голевой передачей отметился экс-игрок московского «Спартака» Луис Адриано.
В чемпионате страны«Палмейрас» располагается на второй строчке в турнирной таблице, отставая на 10 очков от «Атлетико Минейро». В нынешнем сезоне 34-летний Адриано принял участие в 11 матчах «Палмейраса» (семь – в основе), забил два гола и сделал две результативные передачи.
В конце сентября «Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, пройдя по сумме двух полуфинальных матчей «Атлетико Минейро», за который выступает экс-игрок «Зенита» Халк.
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