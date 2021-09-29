«Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, пройдя «Атлетико Минейро» с Халком

В Белу-Оризонти (Бразилия) на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Либертадорес, в котором «Атлетико Минейро» на своём поле принимал «Палмейрас». Встреча завершилась вничью – 1:1.
За хозяев отличился чилийский форвард Эдуардо Варгас, а за гостей – нападающий Дуду.
Отметим, что первый матч между этими командами также завершился вничью – 0:0. Таким образом, «Палмейрас» стал первым финалистом Кубка Либертадорес, обыграв «Атлетико Минейро» благодаря правилу выездного гола.
Напомним, что во второй полуфинальной паре сошлись эквадорская «Барселона» и бразильский «Фламенго». Победу в первом матче одержали футболисты «Фламенго» (2:0), ответная встреча состоится в ночь на четверг, 30 сентября. Начало игры – 3:30 мск.
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