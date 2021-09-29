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«Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, пройдя «Атлетико Минейро» с Халком

«Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, пройдя «Атлетико Минейро» с Халком
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В Белу-Оризонти (Бразилия) на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Либертадорес, в котором «Атлетико Минейро» на своём поле принимал «Палмейрас». Встреча завершилась вничью – 1:1.

За хозяев отличился чилийский форвард Эдуардо Варгас, а за гостей – нападающий Дуду.

Отметим, что первый матч между этими командами также завершился вничью – 0:0. Таким образом, «Палмейрас» стал первым финалистом Кубка Либертадорес, обыграв «Атлетико Минейро» благодаря правилу выездного гола.

Напомним, что во второй полуфинальной паре сошлись эквадорская «Барселона» и бразильский «Фламенго». Победу в первом матче одержали футболисты «Фламенго» (2:0), ответная встреча состоится в ночь на четверг, 30 сентября. Начало игры – 3:30 мск.

Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 2-й матч
29 сентября 2021, среда. 03:30 МСК
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти, Бразилия
Окончен
1 : 1
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
1:0 Варгас – 52'   1:1 Дуду – 68'
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