Пак Чжи Сун попросил фанатов «МЮ» больше не петь песню, в которой он ест собак

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пак Чжи Сун попросил фанатов английского клуба перестать распевать песню в честь него.

Фанаты исполняли песню, где есть фраза, что Чжи Сун ест собак, однако экс-футболист попросил больше не ассоциировать его имя с собачьим мясом.

«Это («собачатина») очень некомфортное слово для корейцев, и мне очень жаль молодых игроков, которые слышат такого рода песню. В Корее многое изменилось. Это правда, что исторически мы ели собак, но в наши дни, особенно молодое поколение, они ненавидят это. Культура изменилась. Я очень прошу фанатов перестать распевать это слово. Это создаёт дискомфорт корейцам, когда они слышат эту песню. Настало время остановиться», – заявил Пак в подкасте UTD.

Пак выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 2005 по 2012 год, выиграв четыре титула Премьер-лиги, Лигу чемпионов и три Кубка лиги.