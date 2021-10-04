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WhoScored признал Месси лучшим игроком «ПСЖ» в матче с «Ренном»

WhoScored признал Месси лучшим игроком «ПСЖ» в матче с «Ренном»
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Портал WhoScored признал Лионеля Месси лучшим игроком в составе «Пари Сен-Жермен» в выездном матче с «Ренном» (парижане уступили со счётом 0:2). Портал выставил аргентинцу оценку 7,6.

Самую высокую оценку среди всех участников матча получил нападающий «Ренна» Гаэтан Лаборд – 8,3.

В составе «ПСЖ» кроме Месси весь матч на поле провёл француз Килиан Мбаппе, а бразилец Неймар был заменён во втором тайме.

«ПСЖ» в 9 матчах набрал 24 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ренн» (12) — на 11-м месте. Это поражение стало первым для парижан в нынешнем чемпионате страны, ранее «ПСЖ» выиграл все восемь стартовых матчей. В следующем матче чемпионата Франции «ПСЖ» дома сыграет с «Анже» 15 октября.

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