WhoScored признал Месси лучшим игроком «ПСЖ» в матче с «Ренном»

Портал WhoScored признал Лионеля Месси лучшим игроком в составе «Пари Сен-Жермен» в выездном матче с «Ренном» (парижане уступили со счётом 0:2). Портал выставил аргентинцу оценку 7,6.

Самую высокую оценку среди всех участников матча получил нападающий «Ренна» Гаэтан Лаборд – 8,3.

В составе «ПСЖ» кроме Месси весь матч на поле провёл француз Килиан Мбаппе, а бразилец Неймар был заменён во втором тайме.

«ПСЖ» в 9 матчах набрал 24 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ренн» (12) — на 11-м месте. Это поражение стало первым для парижан в нынешнем чемпионате страны, ранее «ПСЖ» выиграл все восемь стартовых матчей. В следующем матче чемпионата Франции «ПСЖ» дома сыграет с «Анже» 15 октября.