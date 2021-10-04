Эрлинг Холанд не поможет сборной Норвегии в матчах отбора ЧМ-2022 с Турцией и Черногорией
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Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд сообщил, что не сможет помочь сборной Норвегии в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальными командами Турции и Черногории. Футболист продолжает восстанавливаться после травмы бедра.
«Здравствуйте, друзья. Я не смогу играть за сборную в ближайших матчах, приношу свои извинения. В любом случае удачи Норвегии», — написал Холанд на своей странице в «Твиттере».
Напомним, сборной Норвегии предстоит провести два матча отборочного турнира ЧМ-2022 в октябре. 8 октября норвежская национальная команда сыграет на выезде со сборной Турции, а через три дня примет команду Черногории. Обе встречи начнутся в 21:45 мск.
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