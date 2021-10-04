Полузащитник «Реала» Иско может перейти в «Эвертон»

«Эвертон» претендует на испанского полузащитника «Реала» Иско, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес лично заинтересован в игроке. «Эвертон» рассматривает вариант с трансфером испанца, поскольку видит в нём потенциальную замену Хамесу Родригесу, который ранее покинул команду и перешёл в катарский «Аль-Райян».



Контракт Иско с «Реалом» рассчитан до июня 2022 года. «Сливочные» готовы отпустить испанца зимой, потому что рассчитывают заработать деньги с продажи игрока. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 18 млн.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Иско сыграл в шести матчах за «Реал» и отметился одним забитым мячом.