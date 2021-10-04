Салах – лучший игрок мира прямо сейчас? Разбор 7-го тура АПЛ

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем седьмой тур АПЛ сезона 2021/2022. В центре внимания: суперматч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» и гол Салаха, Роналду в запасе, гол Вернера и победа «Челси», ничья в матче «Брайтон» – «Арсенал» и победа «Тоттенхэма».
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Подкаст о людях, которые изменили АПЛ:
Кирилл про проблемы Роналда Кумана
Гриша отжимается (и заставляет отжиматься подписчиков) в своем телеграм-канале
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Таймкоды:
0:00 – Привет, традиции.
0:42 – Охренительный матч «Ливерпуль» – «Сити»
11:39 – Милнера простили, а Бернарду – мотор
29:59 – Улыбка Сульшера, щитки Роналду, интеллект Дукуре
44:54 – Вернер забрал голы Лукаку
57:39 – Ничья в пользу «Арсенала»
01:07:12 – Хитрющий удар Кейна
01:16:20 – Отжимаемся в перерывах
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