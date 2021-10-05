Полузащитник «Лестера» Ндиди рискует пропустить матч Лиги Европы со «Спартаком»

Нигерийский полузащитник «Лестер Сити» Онинье Ндиди выбыл из-за повреждения подколенного сухожилия на срок до пяти недель, сообщает The Sun.



Футболист рискует пропустить ближайшие матчи «лис» в английской Премьер-лиге с «Манчестер Юнайтед», «Брентфордом» и «Арсеналом». Также высока вероятность, что Ндиди не сыграет в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с московским «Спартаком», который состоится 20 октября.



Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс сообщил, что игрок получил повреждение в матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (2:2).



«Он получил травму в матче с «Бёрнли», ему не повезло. Может пройти четыре-пять недель, прежде чем он вернётся. Посмотрим, как всё пойдет», — сказал Роджерс.



В сезоне-2021/2022 Ндиди принял участие в девяти матчах «Лестера» во всех турнирах.