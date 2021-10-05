Дешам о матче с Бельгией: на кону титул, мы сыграем с одной из лучших команд мира

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал предстоящий матч со сборной Бельгии в полуфинале Лиги наций.

«На кону титул; у нас есть полуфинал, чтобы сыграть против одной из лучших команд мира. Италия и Испания сыграют в другом матче. Нас четверо ведут борьбу за этот титул. Мы сделали все, чтобы пройти в этот финальный этап в очень сложной группе. Мы хотим получить этот титул. Раньше было два титула: Евро и чемпионат мира. Теперь есть Лига Наций. Это наша цель», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Матч между Францией и Бельгией состоится 7 октября. Встреча пройдёт в Турине на стадионе «Альянц – Ювентус» В другом полуфинальном матче сборная Испании встретится с Италией. Матч состоится 6 октября.