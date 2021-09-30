Дешам высказался по поводу проведения чемпионата мира раз в два года
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об идее проведения чемпионата мира раз в два года.
«Если честно, я, как бывший футболист, впервые услышав об идее проведения чемпионата мира раз в два года, сразу подумал, что возможность выступления там каждые два года делает ЧМ обыденнее. Это лучшее выражение, которое пришло мне на ум в данной ситуации. Однако все должны учитывать интересы друг друга. Если большинство будет за проведение, эту реформу должны принять», – приводит слова наставника сборной Франции RMC Sport.
Напомним, прошлый мундиаль прошёл в России в 2018 году. На нём сборная Франции под руководством Дидье Дешама заняла первое место, обыграв в финале Хорватию со счётом 4:2.
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