Задержанный в Грозном фанат «Спартака» получил 10 суток ареста

Болельщик красно-белых, задержанный на матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Спартаком» (0:1), арестован на 10 суток, сообщает «Московский комсомолец».
На состоявшемся 4 октября в Грозном заседании суда москвич Кравченко Евгений Алексеевич был осужден по статье 20.1 КоАП РФ и получил 10 суток ареста. Эта статья не предусматривает запрет на посещение публичных спортивных мероприятий. Отбывать наказание он будет в столице Чечни.
Ранее сообщалось, что сотрудники полка Кадырова избили дубинками двух фанатов «Спартака» в подтрибунном помещении стадиона в Грозном.
Московский «Спартак» набрал 16 очков в 10 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (12) идёт на 11-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 23 очка в 10 встречах.
- 5 октября 2021
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