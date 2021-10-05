«Локомотив» официально объявил об уходе Марко Николича

Московский «Локомотив» расторг контракт с тренером Марко Николичем. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Футбольный клуб «Локомотив» и сербский специалист Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Николичем тренерский штаб команды также покинут Радойе Смилянич и Горан Басарич. ФК «Локомотив» благодарит Марко Николича и его ассистентов за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, «Чемпионат» сообщал, что одним из кандидатов на пост нового тренера железнодорожников является бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско. Тедеско является креатурой технического директора «Локомотива» Томаса Цорна. Позднее источник, близкий к немецкому специалисту, сообщил, что Тедеско не пойдёт в «Локомотив». Позже стало известно о кандидатуре тренера «Нюрнберга» Роберта Клауса.