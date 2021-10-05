Антонио Рюдигер прокомментировал слухи о возможном переходе в «Баварию»
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Защитник английского «Челси» Антонио Рюдигер прокомментировал слухи о возможном переходе в «Баварию».
«Конечно, я польщён интересом «Баварии». Это доказывает, что я всё делаю правильно. Но я не позволю себе отвлекаться от моей нынешней работы. У меня есть обязательства перед моим клубом, и я буду хорошо выступать. Я должен проявлять себя в каждой игре и не позволять себе реагировать на слухи. Я хорошо чувствую себя в «Челси», так что меня всё устраивает», — цитирует Рюдигера Goal.com.
Рюдигер защищает цвета «Челси» с 2017 года, а до этого выступал за «Рому» и «Штутгарт». С 2014 года он вызывается в сборную Германии. В прошлом сезоне Антонио принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил один гол и один автогол.
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