Защитник английского «Челси» Антонио Рюдигер прокомментировал слухи о возможном переходе в «Баварию».

«Конечно, я польщён интересом «Баварии». Это доказывает, что я всё делаю правильно. Но я не позволю себе отвлекаться от моей нынешней работы. У меня есть обязательства перед моим клубом, и я буду хорошо выступать. Я должен проявлять себя в каждой игре и не позволять себе реагировать на слухи. Я хорошо чувствую себя в «Челси», так что меня всё устраивает», — цитирует Рюдигера Goal.com.

Рюдигер защищает цвета «Челси» с 2017 года, а до этого выступал за «Рому» и «Штутгарт». С 2014 года он вызывается в сборную Германии. В прошлом сезоне Антонио принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил один гол и один автогол.