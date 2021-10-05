Леонид Федун находится на лечении в Германии

Стало известно, что владелец московского «Спартака» Леонид Федун в настоящее время находится в Германии на лечении.
«Леонид Федун действительно находится в Германии, занимается разными вопросами, в том числе и связанными со здоровьем. Но давайте уважать частную жизнь, комментировать подробности мы не будем», — заявили в пресс-службе московского клуба.
Московский «Спартак» набрал 16 очков в 10 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 23 очка в 10 встречах.
Леонид Федун — российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак». В 2004 году Федун приобрёл контрольный пакет акций российского футбольного клуба «Спартак».
- 5 октября 2021
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