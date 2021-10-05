Кудряшов: из сборной России на роль учителя подошёл бы Кузяев

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов рассказал о своей семье учителей и назвал игрока национальной команды, который мог бы освоить эту профессию.

«Мама работала директором школы, папа — учителем истории. Внутри меня была ответственность за оценки, особенно по истории. Очень нравился русский язык, нравилось писать грамотно. Люблю, когда люди пишут без ошибок.

Каждый учитель должен быть хорошим психологом. Как учитель или тренер будет вести себя с детьми, от этого будет зависеть результат. И терпение — на первом месте.

Кто из сборной России подошёл бы на роль учителя? Может быть, Далер? Он скромный, рассудительный, ответственный и терпеливый. Может, у него получится", — сказал Кудряшов в видео на YouTube-канале сборной России.