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Глава Примеры Тебас рассказал об отношениях с президентом «Реала» Пересом

Глава Примеры Тебас рассказал об отношениях с президентом «Реала» Пересом
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Глава испанской Примеры Хавьер Тебас высказался об отношениях с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом.

«Вернусь ли я на «Сантьяго Бернабеу»? Да, конечно. Они всегда приглашают меня, а я всегда отказываюсь, потому что при существующем напряжении это бы вызывало дискомфорт.

Сможем ли мы помириться? Я не знаю. На уровне наших взглядов профессионального футбола это невозможно, потому что они очень сильно различаются.

Уйду ли я поста президента через 2 года? Это должны решить клубы. Я не сомневаюсь, что Флорентино сместил бы меня с поста президента Примеры, если бы мог.

Хотел бы я, чтобы у «Реала» был другой президент? В этом отношении «Реалу» было бы лучше с другим президентом. В финансовом аспекте клуб находится под хорошим управлением", — цитирует Тебаса Cope.

Ранее Тебас критиковал идею создания Европейской Суперлиги, одним из учредителей которой был мадридский «Реал» и его президент Флорентино Перес.

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