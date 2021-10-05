Глава Примеры Тебас рассказал об отношениях с президентом «Реала» Пересом

Глава испанской Примеры Хавьер Тебас высказался об отношениях с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом.



«Вернусь ли я на «Сантьяго Бернабеу»? Да, конечно. Они всегда приглашают меня, а я всегда отказываюсь, потому что при существующем напряжении это бы вызывало дискомфорт.



Сможем ли мы помириться? Я не знаю. На уровне наших взглядов профессионального футбола это невозможно, потому что они очень сильно различаются.



Уйду ли я поста президента через 2 года? Это должны решить клубы. Я не сомневаюсь, что Флорентино сместил бы меня с поста президента Примеры, если бы мог.



Хотел бы я, чтобы у «Реала» был другой президент? В этом отношении «Реалу» было бы лучше с другим президентом. В финансовом аспекте клуб находится под хорошим управлением", — цитирует Тебаса Cope.



Ранее Тебас критиковал идею создания Европейской Суперлиги, одним из учредителей которой был мадридский «Реал» и его президент Флорентино Перес.