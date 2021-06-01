Президент Примеры: «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу» следует бояться

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас высказался о ситуации с «Реалом», «Барселоной» и «Ювентусом», которые до сих пор не покинули проект Европейской Суперлиги.



«Реалу», «Ювентусу» и «Барселоне» следует опасаться не столько санкций, сколько запрета на участие в Лиге чемпионов. Им следует бояться. Клубы считают, что, имея друзей в суде, они могут попасть куда угодно, но это регулируется швейцарским законодательством, а другие вопросы решает суд Европейского союза. Насколько я понимаю, всё не так просто, как хотелось бы думать юристам этих клубов», — приводит слова Тебаса Goal.com.



Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.