«Барселона» планирует увеличить отступные Гави по новому контракту до € 500 млн

«Барселона» хочет в ближайшее время продлить контракт со своим 17-летним полузащитником Гави, сообщает AS.



По сообщениям источника, руководство каталонцев планирует в ближайшее время встретиться с представителем игрока Иваном де ла Пеньей и договориться о продлении действующего соглашения. Клуб намерен предложить Гави контракт на улучшенных условиях и увеличить сумму отступных за футболиста до € 500 млн. «Барселона» хочет продлить соглашение с молодым испанцем до 2026 года.



Гави является воспитанником «Барселоны». Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2023 года. По нему игрок получает зарплату, равную той, которую имел в резервной команде каталонцев.



Игрок дебютировал за главную команду «Барселоны» в этом сезоне. Во всех турнирах Гави принял участие в шести матчах и отдал одну результативную передачу.

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