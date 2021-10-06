Гол Жо помог «Коринтиансу» обыграть «Баию» в чемпионате Бразилии

В 24-м туре чемпионата Бразилии «Коринтианс» дома обыграл «Баию» со счётом 3:1.

Первый гол в матче забили гости, на 33-й минуте с пенальти отличился Жилберто. В концовке первого тайма также 11-метровый удар реализовал нападающий хозяев Рожер Круг. На 52-й минуте Виктор Кантильо вывел «Коринтианс» вперёд, а на 69-й минуте бывший нападающий московского ЦСКА Жо установил итог встречи – 3:1. Добавим, в составе «Коринтианса» весь матч на поле провёл бывший игрок «Зенита» Виктор Жулиано, а экс-футболист «Анжи» Виллиан был заменён в перерыве.

В нынешнем чемпионате Бразилии 34-летний экс-армеец провёл за «Коринтинас» 19 матчей (16 в основе), забил шесть голов (один с пенальти) и отдал две результативные передачи.

В текущем чемпионате «Коринтианс» с 37 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, отставая от лидера – «Атлетико Минейро» — на 12 очков.