«Манчестер Сити» пытается убедить EFL разрешить пять замен в матчах Кубка английской лиги

«Манчестер Сити» старается убедить английскую футбольную лигу (EFL) позволить клубам делать пять замен в матчах Кубка лиги, сообщает Daily Mail.



По информации источника, план «горожан» поддержали несколько других клубов, прошедших в 1/8 финала турнира. Отмечается, что данный запрос инициирован главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. В прошлом розыгрыше Кубка английской лиги EFL разрешила клубам делать пять замен в матчах полуфинала и финала турнира, однако сообщается, что в этот раз внесение корректив в правила маловероятно.



В 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Вест Хэм Юнайтед». Встреча состоится 27 октября на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Начало матча — в 21:45 мск. Напомним, «горожане» являются действующими победителями турнира.