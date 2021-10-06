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«Манчестер Сити» пытается убедить EFL разрешить пять замен в матчах Кубка английской лиги

«Манчестер Сити» пытается убедить EFL разрешить пять замен в матчах Кубка английской лиги
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«Манчестер Сити» старается убедить английскую футбольную лигу (EFL) позволить клубам делать пять замен в матчах Кубка лиги, сообщает Daily Mail.

По информации источника, план «горожан» поддержали несколько других клубов, прошедших в 1/8 финала турнира. Отмечается, что данный запрос инициирован главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. В прошлом розыгрыше Кубка английской лиги EFL разрешила клубам делать пять замен в матчах полуфинала и финала турнира, однако сообщается, что в этот раз внесение корректив в правила маловероятно.

В 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Вест Хэм Юнайтед». Встреча состоится 27 октября на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Начало матча — в 21:45 мск. Напомним, «горожане» являются действующими победителями турнира.

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