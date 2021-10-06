Дважды переболевший коронавирусом игрок сборной Ирландии: не прививаться — это мой выбор

Нападающий «Вест Бромвич Альбион» и сборной Ирландии Каллум Робинсон рассказал, почему решил не прививаться от коронавируса, несмотря на то что дважды перенёс заболевание.
«Я не вакцинировался. Это мой выбор. Несомненно, тот факт, что я дважды перенёс это заболевание, мне неприятен, но я не прививался. В будущем я мог бы передумать, но на данный момент моё решение таково. Я просто решил этого не делать. Думаю, это личный выбор каждого. Тренеры и другие люди могут хотеть, чтобы ты привился, но у меня есть свобода выбора. Я бы не стал заставлять людей вакцинироваться. Это их выбор, это их тело», — приводит слова Робинсона Sky Sports.
Робинсон заразился коронавирусной инфекцией в ноябре 2020 года, а также сдал положительный тест на COVID-19 в августе этого года.
- 6 октября 2021
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