Гильерме: хочу завершить карьеру в «Локомотиве». Не думаю, что меня выгонят оттуда

Голкипер «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме заявил, что планирует завершить карьеру в московском клубе.

«Контракт с «Локомотивом» заканчивается через полтора года, но я хочу завершить там карьеру. Это зависит не только от меня, но не думаю, что меня выгонят оттуда.



Впечатления от сбора? Ничего нового, готовимся, как и всегда. Да, есть травмированные, но в России есть хорошие игроки, способные их заменить. Готов ли быть резервистом? Почему нет? Главное – участие в команде, а как – неважно. Если Карпин скажет быть резервистом – буду. Если меня будут вызывать, даже если я буду не первым номером, то буду по-другому помогать команде. Но мне комфортно в сборной. Буду помогать», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.