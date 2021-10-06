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Карпин: удовлетворял ли меня раньше Прядкин? Меня удовлетворяют другие вещи

Карпин: удовлетворял ли меня раньше Прядкин? Меня удовлетворяют другие вещи
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о выборах президента Российской Премьер-Лиги.

«Я голосовал за Прядкина как за президента? Я голосовал? Когда? В 2011 году? Здорово, но сколько лет прошло? Удовлетворял ли он меня тогда? Может, удовлетворял. Хотя меня удовлетворяют другие вещи, а не Прядкин», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, Сергей Прядкин подал в отставку с поста президента Российской Премьер-Лиги. Ранее сообщалось, что в период подготовки и проведения новых выборов исполняющим обязанности президента лиги станет, вероятно, один из руководителей клубов РПЛ. Прядкин возглавлял Российскую Премьер-Лигу с 2007 года. В 2020 году Прядкин был переизбран на новый пятилетний срок.

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