Болельщики освистывают Доннарумму на стадионе «Милана» во время матча с Испанией

Сегодня, 6 октября, в рамках Лиги наций УЕФА проходит полуфинальный матч между сборными Италии и Испании. Встреча началась в 21:45 мск. Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Италии (Милан).

Болельщики сборной Италии, присутствующие на «Сан-Сиро», освистывают действия голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. Негативная реакция фанатов связана с тем, что минувшим летом вратарь отказался продлевать контракт с «Миланом». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Доннарумма стал игроком «Пари Сен-Жермен» после Евро-2020. Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт — до 30 июня 2026 года. В конце июня у футболиста истёк контракт с «Миланом». Ранее 22-летним игроком интересовались «Барселона», «Ювентус», «Рома», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур».