Болельщики освистывают Доннарумму на стадионе «Милана» во время матча с Испанией

Сегодня, 6 октября, в рамках Лиги наций УЕФА проходит полуфинальный матч между сборными Италии и Испании. Встреча началась в 21:45 мск. Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Италии (Милан).
Болельщики сборной Италии, присутствующие на «Сан-Сиро», освистывают действия голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. Негативная реакция фанатов связана с тем, что минувшим летом вратарь отказался продлевать контракт с «Миланом». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
Доннарумма стал игроком «Пари Сен-Жермен» после Евро-2020. Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт — до 30 июня 2026 года. В конце июня у футболиста истёк контракт с «Миланом». Ранее 22-летним игроком интересовались «Барселона», «Ювентус», «Рома», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур».
- 6 октября 2021
-
23:14
-
22:38
-
22:36
-
22:33
-
22:28
-
22:19
-
22:09
-
22:04
-
21:51
-
21:44
-
21:39
-
21:35
-
21:29
-
21:24
-
21:16
-
20:58
-
20:54
-
20:47
-
20:39
-
20:32
-
20:25
-
20:15
-
20:10
-
20:03
-
19:57
-
19:51
-
19:48
-
19:41
-
19:41
-
19:23
-
19:09
-
19:00
-
18:57
-
18:54
-
18:40