Италия — Испания: гости открыли счёт в матче

Сегодня, 6 октября, в рамках Лиги наций УЕФА проходит полуфинальный матч между сборными Италии и Испании. Встреча началась в 21:45 мск. Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Италии (Милан). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
На 17-й минуте футболисты сборной Испании забили первый гол в этом матче. Ферран Торрес ногой замкнул с близкого расстояния фланговый навес Микеля Оярсабаля.
В этом противостоянии 17-летний полузащитник каталонской «Барселоны» Гави стал самым молодым игроком, когда-либо выступавшим за сборную Испании, побив рекорд, установленный в 1936 году.
Встречу обслуживает российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Ему помогают ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный судья матча — голландец Пол ван Букель.
- 6 октября 2021
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