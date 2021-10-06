Италия — Испания: гости открыли счёт в матче

Сегодня, 6 октября, в рамках Лиги наций УЕФА проходит полуфинальный матч между сборными Италии и Испании. Встреча началась в 21:45 мск. Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Италии (Милан). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

На 17-й минуте футболисты сборной Испании забили первый гол в этом матче. Ферран Торрес ногой замкнул с близкого расстояния фланговый навес Микеля Оярсабаля.

В этом противостоянии 17-летний полузащитник каталонской «Барселоны» Гави стал самым молодым игроком, когда-либо выступавшим за сборную Испании, побив рекорд, установленный в 1936 году.



Встречу обслуживает российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Ему помогают ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный судья матча — голландец Пол ван Букель.