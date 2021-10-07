Полузащитник «Реала» Иско согласился перейти в «Милан», сообщает Todo Fichajes.
«Эвертон», «Севилья» и «Милан» заинтересованы в покупке хавбека. Итальянский клуб лидирует в борьбе за Иско — футболист согласен зимой перейти в стан россонери. При этом игрок не хочет играть под руководством главного тренера «ирисок» Рафаэля Бенитеса. Возможность продолжить карьеру в Испании также не входит в планы Иско.
Сообщалось, что Рафаэль Бенитес лично заинтересован в игроке. «Эвертон» рассматривает вариант с трансфером испанца, поскольку видит в нём потенциальную замену Хамесу Родригесу, который ранее покинул команду и перешёл в катарский «Аль-Райян».
Контракт Иско с «Реалом» рассчитан до июня 2022 года. «Сливочные» готовы отпустить испанца зимой, потому что рассчитывают заработать деньги с продажи игрока. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 18 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Иско сыграл в шести матчах за «Реал» и отметился одним забитым мячом.
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