Испания прервала беспроигрышную серию сборной Италии, которая длилась 37 матчей

Сборная Испании по футболу прервала беспроигрышную серию национальной команды Италии, которая продолжалась 37 матчей подряд.

На этом отрезке команда Роберто Манчини одержала 29 побед и 7 раз сыграла вничью в официальных матчах. Предыдущее поражение итальянцы потерпели в матче со сборной Португалии. 10 сентября 2018 года Португалия обыграла Италию в Лиге наций со счётом 1:0.

До этого итальянцы делили 35-матчевый рекорд с Бразилией и Испанией. Напомним, под руководством Роберто Манчини сборная Италии стала чемпионом Европы 2020 года.

6 октября в рамках полуфинального матча Лиги наций УЕФА между сборными Италии и Испании победу одержали подопечные Луиса Энрике. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу Испании.