Испания прервала беспроигрышную серию сборной Италии, которая длилась 37 матчей
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Сборная Испании по футболу прервала беспроигрышную серию национальной команды Италии, которая продолжалась 37 матчей подряд.
На этом отрезке команда Роберто Манчини одержала 29 побед и 7 раз сыграла вничью в официальных матчах. Предыдущее поражение итальянцы потерпели в матче со сборной Португалии. 10 сентября 2018 года Португалия обыграла Италию в Лиге наций со счётом 1:0.
До этого итальянцы делили 35-матчевый рекорд с Бразилией и Испанией. Напомним, под руководством Роберто Манчини сборная Италии стала чемпионом Европы 2020 года.
6 октября в рамках полуфинального матча Лиги наций УЕФА между сборными Италии и Испании победу одержали подопечные Луиса Энрике. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу Испании.
Новость по темеИспания обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций
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