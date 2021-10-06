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Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций

Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций
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Сегодня, 6 октября, в рамках Лиги наций УЕФА проходил полуфинальный матч между сборными Италии и Испании. Встреча началась в 21:45 мск. Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Италии (Милан). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 17-й минуте футболисты сборной Испании забили первый гол в этом матче. Ферран Торрес ногой замкнул с близкого расстояния фланговый навес Микеля Оярсабаля.

На последней минуте первого тайма Ферран Торрес оформил дубль. Микель Оярсабаль от лицевой линии навесил на Торреса, который головой пробил в сетку. За 3 минуты до этого главный судья матча Сергей Карасёв удалил защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи.

На 83-й минуте футболисты сборной Италии сравняли счёт в матче. Кьеза вошёл в штрафную площадь, отдал на Пеллегрини, который с близкого расстояния катнул мяч в сетку.

Напомним, противостояние обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Ему помогали ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА. Лига A. 1/2 финала
06 октября 2021, среда. 21:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 2
Испания
0:1 Ф. Торрес – 17'   0:2 Ф. Торрес – 45+2'   1:2 Пеллегрини – 83'
Удаления: Бонуччи – 42' / нет
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