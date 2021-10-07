Президент «Милана»: надеюсь, Доннарумма доволен своим решением о переходе в «ПСЖ»

Президент итальянского «Милана» Паоло Скарони высказался на тему скандального ухода из клуба 22-летнего воспитанника красно-чёрных Джанлуиджи Доннаруммы, перешедшего летом на правах свободного агента во французский «Пари-Сен Жермен».

«Ситуация с контрактом Доннаруммы? Этот выбор, прежде всего, сделан спортивным и генеральным директорами клуба — Паоло Мальдини и Иваном Газидисом.

Если у игроков и агентов есть требования, которые мы не можем удовлетворить, тогда принимаются определённые решения, и мы желаем им удачи. Мы очень рады, что пригласили Майка Меньяна, который не только отличный голкипер, но и лидер в раздевалке. Мы рады этому решению, так же, как я надеюсь, что Джанлуиджи доволен своим.

Доннарумма принял смелое решение покинуть свою зону комфорта, и я желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, фанаты встретят его в непринужденной атмосфере», — цитирует Скарони Football Italia.

Напомним, что накануне Доннарумма впервые сыграл на домашнем стадионе «Милана» — «Сан-Сиро» в матче полуфинала Лиги наций УЕФА между Италией и Испанией (1:2). Во время матча Джанлуиджи был освистан болельщиками, а ранее ему был посвящён оскорбительный баннер.