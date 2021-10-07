Линекер: теперь мы видим, что было бы с «Барсой», если бы там однажды не появился Месси

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о текущем положении дел в каталонской «Барселоне», выразив мнение о работе наставника сине-гранатовых Рональда Кумана.
«Считаю ли я до сих пор, что Куман отлично работает в «Барселоне»? Не знаю (смеётся. – Прим. ред.). Я действительно думаю, что это очень сложная работа, он попал в «Барселону» в худший период для любого тренера. Я смотрю все игры команды и считаю их своим вторым клубом после «Лестера». Я всегда наблюдаю за ними. И в последние несколько лет я думал: что было бы с этой командой, если бы Лео однажды не появился там? Теперь мы видим ответ», — цитирует Линекера Marca.
Напомним, что после восьми туров «Барселона» располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 12 очками, имея одну игру в запасе.
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